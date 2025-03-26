"Саутгемптон" хочет более 100 млн. фунтов за Диблинга
"Саутгемптон" готов потребовать свыше 100 миллионов фунтов за своего вингера Тайлера Диблинга.
Диблинг проявил себя с лучшей стороны в этом сезоне, который идет к тому, что "Саутгемптон" вернется в Чемпионшип.
В этом сезоне 19-летний англичанин принял участие в 25 матчах Премьер-Лиги, произведя сильное впечатление на "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Баварию" и "РБ Лейпциг".
The Telegraph называет продажу Диблинга грядущим летом почти неминуемой и утверждает, что в данный момент клуб с "Сент-Мэри" оценивает свою восходящую звезду более чем в 100 млн. фунтов.
В свое время "Сити" купил Джека Грилиша у "Астон Виллы" за 100 млн. фунтов, и "Саутгемптон" надеется на похожую компенсацию, считая Диблинга одним из ярчайших талантов в английском футболе.
26.03.2025 16:00
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