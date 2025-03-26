"Саутгемптон" хочет более 100 млн. фунтов за Диблинга

"Саутгемптон" готов потребовать свыше 100 миллионов фунтов за своего вингера Тайлера Диблинга.

Диблинг проявил себя с лучшей стороны в этом сезоне, который идет к тому, что "Саутгемптон" вернется в Чемпионшип.



В этом сезоне 19-летний англичанин принял участие в 25 матчах Премьер-Лиги, произведя сильное впечатление на "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Баварию" и "РБ Лейпциг".



The Telegraph называет продажу Диблинга грядущим летом почти неминуемой и утверждает, что в данный момент клуб с "Сент-Мэри" оценивает свою восходящую звезду более чем в 100 млн. фунтов.



В свое время "Сити" купил Джека Грилиша у "Астон Виллы" за 100 млн. фунтов, и "Саутгемптон" надеется на похожую компенсацию, считая Диблинга одним из ярчайших талантов в английском футболе.