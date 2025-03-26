Бент призвал фанатов "Ливерпуля" не освистывать Трента

Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент призвал фанатов "Ливерпуля" не освистывать защитника Трента Александер-Арнольда.

Накануне сразу несколько авторитетных изданий сообщили, что Александер-Арнольд договорился или почти договорился с "Реалом" о пятилетнем контракте.



Александер-Арнольд покинет родной "Ливерпуль" свободным агентом по окончании сезона, и Бент понимает, что это расстроит болельщиков "красных", однако Даррен призывает не выплескивать свое недовольство на Трента, когда тот вернется на футбольное поле после травмы.



"Такие вещи случаются. Можно сказать, что "Ливерпуль" слегка ответственен за то, что довел его до этой ситуации".



"Он сыграл свыше 340 матчей за "Ливерпуль", он является особенным талантом, и он направляется в особенный клуб".



"Да, он покидает один из крупнейших клубов в европейском футболе и направляется в "Реал", я могу это понять. И я понимаю фанатов "Ливерпуля", которые говорят: "Посмотрите, что мы сделали для него".



"Это всегда будет аргументом, и я всегда могу сказать на это: "Когда смотрите, что вы сделали для него, также посмотрите, что он сделал для вас, а это много".



"Он забивал большие голы и помогал вам, являясь частью действительно успешного периода в вашей истории. Я понимаю, что он уходит без вашего благословения, но не освистывайте его. Вы не можете освистывать его в следующем матче", — сообщил Бент talkSPORT.