Кейн хочет покорить рекорд Шилтона

Капитан сборной Англии Харри Кейн назвал очередной рекорд, который он хочет покорить.

31-летний Кейн уже является лучшим бомбардиром сборной Англии всех времен, в минувший понедельник против Латвии забив свой 71-й гол за национальную команду.



Бомбардир "Баварии" даже не помышляет о завершении международной карьеры и чувствует, что ему по силам замахнуться на рекорд по количеству матчей за английскую сборную.



Сейчас это достижение принадлежит Питеру Шилтону (125), тогда как Кейн находится в 20 матчах позади.



"Думаю, это выполнимо. Определенно да. Я хочу играть за сборную Англии как можно дольше. Матчи идут один за другим. Международные паузы идут одна за другой. Ты и оглянуться не успеешь, как сыграешь еще несколько матчей, еще пять".



"Конечно, на пути к Чемпионату Мира будет много матчей и, надеюсь, еще восемь на самом турнире".



"Давайте подождем и посмотрим. Такие вещи достигаются в процессе упорной работы, ты должен оставаться частью команды. Сыграть 105 матчей — это уже нечто особенное. Конечно, я хочу сыграть еще несколько", — цитирует Кейна Evening Standard.