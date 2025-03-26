Ромеро открыт к уходу из "Тоттенхэма"

Защитник Кристиан Ромеро готов покинуть "Тоттенхэм" грядущим летом, если "шпоры" не попадут в Лигу Чемпионов.

Только накануне издание Sky Sports сообщило об интересе к Ромеро со стороны "Атлетико". Прежде 26-летнего аргентинца также сватали в "Реал".



Очевидно, что Ромеро не вполне доволен положением дел в "Тоттенхэме". Ранее в этом сезоне Кристиан раскритиковал руководство своего клуба и его трансферную политику. А недавно защитник заявил, что вернулся в строй после травмы благодаря докторам сборной Аргентины.



По информации Daily Mail, Ромеро будет заинтересован в смене клуба, если "Тоттенхэм" не сможет предложить ему возможности сыграть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне.



Сделать это "Тоттенхэм" может только через победу в Лиге Европы, где на стадии 1/4 финала команде Анге Постекоглу будет противостоять "Айнтрахт".