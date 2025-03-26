"Арсенал" вступил в борьбу за Хато

"Арсенал" вслед за "Ливерпулем" проявил интерес к 19-летнему защитнику голландского "Аякса" Йоррелу Хато.

Несмотря на юный возраст, второй сезон кряду Хато является основным игроком в "Аяксе". Вдобавок Йоррел накопил уже 19 матчей за сборную Голландии.



В этом сезоне Хато продемонстрировал свою универсальность, чаще играя левого защитника, тогда как в прошлой кампании Йоррел преимущественно действовал в центре обороны.



Слухи об интересе "Ливерпуля" к Хато ходили еще в январе, и ожидается, что после окончания сезона "красные" предпримут попытку заполучить соотечественника своего главного тренера Арне Слота.



Однако TEAMtalk утверждает, что в преддверии летнего трансферного окна в борьбу за Хато вступил "Арсенал", чьи скауты несколько недель назад просматривали Йоррела в деле.



Слева в обороне у "Арсенала" есть Риккардо Калафьори, однако тот подвержен травмам. А Киран Тирни и Александр Зинченко должны покинуть клуб летом.