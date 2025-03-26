"Арсенал" вступил в борьбу за Хато

Йоррел Хато "Арсенал" вслед за "Ливерпулем" проявил интерес к 19-летнему защитнику голландского "Аякса" Йоррелу Хато.

Несмотря на юный возраст, второй сезон кряду Хато является основным игроком в "Аяксе". Вдобавок Йоррел накопил уже 19 матчей за сборную Голландии.

В этом сезоне Хато продемонстрировал свою универсальность, чаще играя левого защитника, тогда как в прошлой кампании Йоррел преимущественно действовал в центре обороны.

Слухи об интересе "Ливерпуля" к Хато ходили еще в январе, и ожидается, что после окончания сезона "красные" предпримут попытку заполучить соотечественника своего главного тренера Арне Слота.

Однако TEAMtalk утверждает, что в преддверии летнего трансферного окна в борьбу за Хато вступил "Арсенал", чьи скауты несколько недель назад просматривали Йоррела в деле.

Слева в обороне у "Арсенала" есть Риккардо Калафьори, однако тот подвержен травмам. А Киран Тирни и Александр Зинченко должны покинуть клуб летом.


Метки Арсенал, Аякс, Ливерпуль, Хато

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2025 11:00

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