"Вест Хэм" нацелился на Криса Ригга

"Вест Хэм" планирует приобрести 17-летнего полузащитника "Сандерленда" Криса Ригга.

Ригг только прошлым летом заключил с "Сандерлендом" контракт на три года и в этом сезоне помогает "черным котам" сражаться за выход в Премьер-Лигу через попадание в плей-офф.



Ригг пропустил лишь четыре матча "Сандерленда" в этом сезоне Чемпионшипа, и своей игрой юный англичанин привлек внимание ряда клубов Премьер-Лиги, включая "Тоттенхэм".



Однако The Guardian утверждает, что "Вест Хэм" надеется опередить конкурентов в борьбе за Ригга. Главный тренер "молотобойцев" Грэм Поттер и его скауты придерживаются очень высокого мнения насчет вундеркинда "Сандерленда".



"Вест Хэм" активизировал свой интерес к Риггу после того, как полузащитник "Лилля" Эйнджел Гомес не принял предложение лондонского клуба с зарплатой в 100,000 фунтов в неделю.