"Вест Хэм" нацелился на Криса Ригга
"Вест Хэм" планирует приобрести 17-летнего полузащитника "Сандерленда" Криса Ригга.
Ригг только прошлым летом заключил с "Сандерлендом" контракт на три года и в этом сезоне помогает "черным котам" сражаться за выход в Премьер-Лигу через попадание в плей-офф.
Ригг пропустил лишь четыре матча "Сандерленда" в этом сезоне Чемпионшипа, и своей игрой юный англичанин привлек внимание ряда клубов Премьер-Лиги, включая "Тоттенхэм".
Однако The Guardian утверждает, что "Вест Хэм" надеется опередить конкурентов в борьбе за Ригга. Главный тренер "молотобойцев" Грэм Поттер и его скауты придерживаются очень высокого мнения насчет вундеркинда "Сандерленда".
"Вест Хэм" активизировал свой интерес к Риггу после того, как полузащитник "Лилля" Эйнджел Гомес не принял предложение лондонского клуба с зарплатой в 100,000 фунтов в неделю.
26.03.2025 10:00
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