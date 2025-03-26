Четверо звезд из Премьер-Лиги стали целями для саудовских клубов

Саудовские клубы определили четырех звезд из Премьер-Лиги в качестве своих ключевых трансферных целей на грядущее лето.

Крупно потратившись на приглашение звездных игроков в предыдущие трансферные окна, летом саудиты продолжат инвестировать в развитие своей лиги.



По информации talkSPORT, саудовская лига уже утвердила в качестве своих целей защитника "Арсенала" Габриэля Магальэяса, полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне, вингера "Вест Хэма" Мохаммеда Кудуса и нападающего "Ливерпуля" Дарвина Нуньеса.



Из этой четверки Де Брюйне может быть доступен свободным агентом, тогда как ради остальных саудитам пришлось бы крупно потратиться.



Еще одной своей амбициозной целью саудиты рассматривают нападающего "Реала" Винисиуса.