Саудиты теряют надежду заполучить Салаха

Боссы саудовской лиги пессимистичны насчет приглашения нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха грядущим летом.

Действующий контракт Салаха по-прежнему истекает в конце сезона, а значит летом Мохамед может покинуть "Ливерпуль" свободным агентом.



Саудовская лига — и конкретно ее чемпион в лице "Аль-Хиляля" — по-прежнему заинтересована в приглашении 32-летнего Салаха, однако данный трансфер выглядит маловероятным.



Как сообщает журналист Бен Джейкобс, саудиты так и не возобновляли активные переговоры с Салахом и не выдвигали новое предложение после того, как летом 2023 "Ливерпуль" отказался продать Мохамеда в "Аль-Иттихад" за 150 миллионов фунтов.



Саудиты пессимистичны насчет своих шансов заманить Салаха и подозревают, что игрок сборной Египта останется в Европе, даже если покинет "Ливерпуль".



Поэтому в данный момент саудиты сосредоточены на прочих трансферных целях. В то же время "Ливерпуль" испытывает оптимизм насчет продления сотрудничества с Салахом, для которого переговоры о новом контракте являются приоритетом, несмотря на соблазнительные варианты на стороне.