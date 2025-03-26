"Манчестер Юнайтед" хочет избавиться от своего защитника Харри Магуайра, рассматривая того в качестве обузы для клуба.

Магуайр стал оплотом обороны для главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима в этом сезоне, однако TEAMtalk утверждает, что у Харри нет будущего на "Олд Траффорд".



Грядущим летом Магуайру исполнится 33 года, вдобавок Харри является серьезной нагрузкой для зарплатной ведомости "Юнайтед".



Поэтому грядцщмс летом "Юнайтед" предпримет новую попытку избавиться от Магуайра, не сумев этого сделать в два предыдущих трансферных окна.



На место Магуайра "Юнайтед" хочет пригласить Джаррада Брантуэйта из "Эвертона". 22-летний англичанин оценивается в 70-80 миллионов фунтов.