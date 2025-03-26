Александер Исак: Самый востребованный форвард Европы

Прогресс Александера Исака не может не остаться незамеченным в этом сезоне — шведский форвард проводит свою лучшую кампанию в карьере. Рассказываем о прогрессе звездного бомбардира "Ньюкасла", за которым следит множество топ-клубов Англии и Европы.

В этом сезоне Премьер-Лиги больше Исака забили только Мохамед Салах и Эрлинг Холанд, а недавно Александер принес "Ньюкаслу" первый за долгое время трофей — в финале Кубка Лиги именно гол шведа оказался победным для "сорок", чьи болельщики до сих пор празднуют столь долгожданный триумф.



Основной проблемой Исака в "Ньюкасле" стали травмы — он очень зависим от физической своей формы и способен показывать свою лучшую игру только в моменты, когда чувствует себя идеально.



"Он всегда был тем, кто должен стать звездой — мы это видели, мы это чувствовали", — говорит Мэтт Ричи, его бывший партнер по "Ньюкаслу". "Он такой мощный, такой быстрый. Но Алекс — как скаковая лошадь. Чтобы Алекс оставался на поле, ему нужно, чтобы все было идеально".



Эдди Хау, менеджер "Ньюкасла" провел большую работу над Исаком, вместе с физиотерапевтами команды, чтобы Александер, наконец, обрел свою идеальную форму. Швед часто играл не в полную силу, если испытывал боль, но тренер сумел найти в нем мотивацию давать максимум и после уколов обезболивающего. Кроме того, большой толчок для своего прогресса Исак получил от индивидуальных тактических занятий, которые Хау регулярно проводил со своим подопечным.



Из 19 голов Исака в этом сезоне Премьер-Лиги 17 были забиты из пределов штрафной площади, а семь — с восьми ударов из пределов вратарской. В шести голах Исака также поучаствовал Джейкоб Мерфи. Хау выбрал правого вингера с правой ногой именно для того, чтобы тот снабжал форварда удобными передачами. Тактически Хау провел качественную работу, которая и вылилась в невероятную эффективность шведа.



"У него есть все", — говорит Дэн Берн, еще один из героев финала Кубка Лиги. "На мой взгляд, Алекс — возможно, лучший нападающий в мире на данный момент". Уэйн Руни перед финалом назвал Исака игроком, который впишется в любую команду, и совершенно не случайно, что за ним сейчас охотятся гранды.



И все же два года назад случилось немыслимое. Сейчас это вряд ли возможно, но в 2023 году Исак не вышел на поле в финале, проигранном "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:2, а его место занял Каллум Уилсон.



Возможно, сейчас статистика Исака в составе "Ньюкасла" впечатляет — он забил 58 голов в 100 матчах (86 — в основе) во всех соревнованиях, в среднем забивая 0.77 гола за последние 90 матчей, а в прошлом месяце он стал седьмым игроком, быстрее всех достигшим отметки в 50 голов в Премьер-Лиге (76 матчей) — но два года назад он все еще был игроком, пока не реализовавшим свой потенциал.



"Мы всегда знали, что он может стать элитным игроком, что он может стать тем, кто изменит ситуацию", — говорит анонимный представитель клуба в интервью The Athletic. "Ему просто нужно было время, целеустремленная работа, и мы всегда верили, что тогда он взлетит".



За первые шесть месяцев своей карьеры на "Сент-Джеймс Парк" Исак, обошедшийся "Ньюкаслу" на 20 миллионов фунтов дороже, чем клуб когда-либо тратил на футболисита, так и не стал основным центрфорвардом.



Возможно, из-за травмы Уилсону удалось выйти на поле лишь дважды в этом сезоне, но два года назад он все еще был "нападающим номер один" в команде Хау, если верить человеку, который был посвящен в процесс принятия решений главным тренером "Ньюкасла" в 2023 году.



На протяжении большей части того выдающегося сезона, когда "Ньюкасл" также занял четвертое место в Премьер-Лиге, Исак и Уилсон подстегивали друг друга, но к финалу Кубка Лиги-2022/23 ни один из них не был в лучшей форме.



Уилсон испытывал проблемы с физической формой с самого старта сезона Премьер-Лиги на фоне усталости после Чемпионата Мира в Катаре, а Исак пропустил 13 матчей с сентября по январь из-за проблем с бедром. Выбор не был очевидным, но в итоге Хау остановился на знакомом игроке, который работал с ним длительное время, еще со времен "Борнмута".



На этот раз сомнений насчет того, кто выйдет в старте, не было. Исак — не только первая фамилия в командном листе, он — отличительный фактор "Ньюкасла" и игрок, который делает разницу. Он был главным источником надежд "сорок" на трофей, и именно он и стал автором решающего гола.



Если на счету Уилсона один забитый мяч за весь сезон, то на счету Исака 22 гола во всех соревнованиях, и в среднем он забивает каждые 108.4 минуты в Премьер-Лиге. Исаку удобно бить с обеих ног, а 15 процентов его ударов превратились в голы. Он также значительно превзошел свой показатель ожидаемых голов (xG), который измеряет качество его шансов. Его средняя дистанция удара составляет 13.4 метров, при этом 88 процентов его моментов создаются из пределов штрафной.



Александер находится на пути к тому, чтобы стать первым игроком "Ньюкасла", забившим 20 голов в Премьер-Лиге в течение нескольких сезонов подряд. Он набирает постоянство, необходимое для того, чтобы считаться действительно игроком мирового класса — хотя ранее многие сомневались, что он когда-либо сможет этого достичь.



В отличие от Бруно Гимараэса и Свена Ботмана, талантливых игроков, которых "Ньюкасл" уводил из-под носа у более именитых клубов, Исак был очень известной величиной и имел соответствующую цену.



Его покупка представляла собой риск — просчитанный, но все же риск, учитывая, что ему уже не удалось проявить себя в Германии и что у него была репутация игрока, который то вспыхивал, то затухал. У него были способности и множество потенциальных покупателей в Премьер-Лиге и за ее пределами, но большинство из них сомневались. Достаточно ли он стабилен?



С самого начала Хау был убежден — до степени "одержимости", по словам высокопоставленного источника, и главный тренер был движущей силой интереса "Ньюкасла".



Селекционеры "сорок" предлагали других нападающих, но после просмотра видеозаписей и получения подробных отзывов Хау был просто ошеломлен. Менее чем через полчаса просмотра матча Исака против "Барселоны" он поставил видео на паузу и заявил, что "Ньюкасл" должен подписать его. "Он тот, кто мне нужен", — повторял он.



Это случилось летом 2022 года, в первое летнее окно после смены владельцев, и поначалу казалось, что 22-летний игрок будет не по карману "Ньюкаслу". "Реал Сосьедад" указал, что необходимо выполнить условие о выкупе Исака за 75 миллионов фунтов, и, учитывая, что у "Ньюкасла" уже имелись Уилсон и Крис Вуд, было сочтено слишком дорогим выложить такую сумму за игрока, который провел лишь один плодотворный сезон в пяти ведущих европейских лигах.



Отличившись девять раз в своем первом сезоне в Ла Лиге, в 2020/21 он забил 17 голов с впечатляющим показателем 0.64 гола за матч. Лучшие команды бросали завистливые взгляды, но когда в 2021/22 показатели Исака в Сан-Себастьяне снизились и составили всего шесть голов, то появились сомнения.



Скауты многих клубов были обеспокоены тем, что Исак, как казалось, провалился в Германии, а затем разочаровал в Испании. "Неужели он — игрок одного сезона?" — задавались вопросом многие клубы. Они не хотели платить такую сумму за человека, чей талант был очевиден, но которому еще предстояло стабильно проявить себя в элитной лиге.



Микель Артета восхищался Исаком, и "Арсенал" рассматривал возможность его приобретения в январе 2022 года, но следующим летом сделал выбор в пользу более проверенного Габриэля Жезуса. Мадридский "Реал" также обдумывал покупку Исака летом 2022 года, но посчитал, что цена слишком высока. "Манчестер Сити" тоже следил за Исаком, но предпочел вложиться в Эрлинга Холанда.



Нерешительность других игроков на трансферном рынке предоставила "Ньюкаслу" возможность — пусть и дорогостоящую. Если бы Уилсон не получил травму в конце августа того же года, "Ньюкасл" не предложил бы за Исака рекордную для своего клуба сумму в 60 миллионов фунтов, которая впоследствии выросла до 63 млн. фунтов.



Хотя некоторые на "Сент-Джеймс Парк" оспаривают идею о том, что приобретение Исака было "осознанной авантюрой", другие инсайдеры называют его именно так.



После поглощения саудитами "Ньюкасл" восхищается теми же игроками, что и "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Арсенал", но ограничивающий эффект правил финансового фейр-плей не дает "сорокам" возможности конкурировать на рынке с этими клубами сейчас. Это заставляет "Ньюкасл" и им подобных переключаться на игроков, которые находятся в более низкой группе, часто на тех, кого отслеживают топ-клубы, но не приобретают из-за затянувшихся сомнений.



Исак входил в эту категорию. "Ньюкасл" никогда не сомневался в его способностях. Они думали, что Исаку может потребоваться время, чтобы освоиться в Премьер-Лиге — а тренерский штаб считает, что этот процесс продолжается даже сейчас, — но были уверены, что "нетренеруемые сырые ингредиенты", как выразился один из бывших сотрудников, у него имеются.



В блестящих скаутских отчетах описывались его темп, технические навыки, умение завершать атаки, умение играть один в один, дриблинг, движение и габариты — набор качеств, которыми редко обладает отдельный нападающий. Более глубокий анализ его голевого спада в сезоне 2021/22 показал, что Исак не так часто выходил на ударные позиции или что он бил с более дальних позиций, чем привык, из-за тактики "Реал Сосьедада".



Была уверенность в том, что философия "Ньюкасла" под руководством Хау обеспечит ему больше возможностей для взятия ворот. В "Ньюкасле" также были уверены, что смогут сделать Исака более здоровым и что с руководством Хау и приверженностью тренерского штаба к развитию игроков он сможет реализовать свой потенциал.



Хау понимал, что, учитывая размер трансферной стоимости игрока, его собственное будущее может даже зависеть от того, как проявит себя Исак. Но Исак — тот нападающий, которого он хотел, Исак — тот нападающий, которого он получил, и Исак — тот нападающий, которого он поднял на элитный уровень.



После первой тренировки Исака Хау уже говорил персоналу, что Исак соответствует "мировому классу". Он знал, что "Ньюкасл" приобрел жемчужину. Но Хау был не единственным, кто сразу же оказался впечатлен. Новые товарищи Исака по команде подходили к нему после тренировок, чтобы спросить, как ему удалось так легко проскочить мимо них и забить гол. "Ты сразу же думал: "У этого парня есть все", — говорит Ричи.



Тренеры были поражены "невероятным" завершающим ударом Исак в одно касание, который Александер продемонстрировал, отличившись на 38-й минуте своего дебюта на "Энфилде". Тот матч с "Ливерпулем" продемонстрировал качества Исака, но Хау знал, что необходимо проделать большую работу, чтобы продвинуть нападающего к величию.



Было жизненно необходимо повысить выносливость Исака. Интенсивность тренировок в Испании была ниже, чем в "Ньюкасле" Хау, и для развития Александера была разработана специальная программа силовых и кондиционных нагрузок (S&C). Перед Дэном Ходжесом, руководителем отдела спортивных достижений, и Ником Грэнтэмом, тренером по силовой подготовке, была поставлена задача сделать Исака более выносливым.



Хотя проблемы с физической формой Уилсона увеличили нагрузку на Исака, это также помогло шведу выработать физическую устойчивость. Исак выходил в старте на 25 матчей Премьер-Лиги сезона 2024/25, что всего на два меньше, чем в прошлом сезоне, и на восемь больше, чем в 2022/23. Это позволило ему обрести ритм и уверенность.



Источники рассказывают о "неустанной" и "индивидуальной" работе с Исаком на тренировочном поле. Проводились аналитические занятия, встречи с Хау, и все тренеры старались, чтобы он никогда не стоял на месте.



В этом сезоне основное внимание уделялось укреплению партнерства с Мерфи, чья основная атакующая роль заключается в том, чтобы находить Исака в опасных зонах, а также поощрять своих партнеров по команде подключать нападающего при любой возможности. Особое внимание уделяется оттачиванию его движений, чтобы он чаще оказывался во вратарской. Исак — игрок, который завершает работу своих партнеров по команде. Его нынешняя результативность — это плод работы всего клуба, начиная с тренеров и заканчивая партнерами шведа по команде на футбольном поле.



Нападающий поверил в старательные методы Хау и применяет их на практике. По словам тех, кто с ним работал, у него есть "изюминка", и он знает, что хорош, но при этом Исак обладает смирением и желанием совершенствоваться. Он никогда не бывает доволен.



Грэм Джонс, ассистент главного тренера, следит за занятиями с Исаком, но именно Хау предъявляет к форварду наибольшие требования один на один. Бытует мнение, что порой Исаку все кажется слишком простым, учитывая его врожденные способности, поэтому его нужно приводить в "приподнятое состояние духа". Поэтому, когда это необходимо, Хау ведет откровенные разговоры с Исаком, чтобы вытянуть из него больше.



"Когда игроки только приходят в этот клуб, требуется время, чтобы понять, чего хочет от тебя менеджер", — говорит Берн. "Сейчас Исак действительно понял это, и он пожинает плоды".



Так же как и "Ньюкасл". Инсайдеры считают, что у них есть нападающий с лучшим прогрессом в мировом футболе, игрок, который умеет действовать через центрфорвард, как "ложная девятка", опускаться в глубину как 10-й номер, а также смещаться влево. "Его невозможно закрыть", — говорит Ритчи. "Он такой элегантный".



Джейми Майли, бывший полузащитник "Ньюкасла", был свидетелем того, как Исак "уничтожал" защитников соперника на тренировках и в матчах. "Он мог каждый раз бежать сзади, отходить в глубину и выпрашивать мяч, или отходить на фланг, или делать все это в одном матче", — говорит Майли. "Алекс может делать все понемногу. Он абсолютно непредсказуем, и вы можете видеть, какой страх он вселяет в защитников, потому что они просто не знают, как реагировать".



Даррен Илс, исполнительный директор "Ньюкасла", описывает постоянные трансферне слухи, касающиеся Исака. "Очевидно, что другие клубы хотели бы заполучить такого невероятного игрока", — сказал Илс в этом месяце. "Это часть футбола".



Как бы это ни расстраивало болельщиков, постоянные слухи не исчезнут до самого лета. "Арсенал" и Артета по-прежнему восхищаются Исаком, а их потребность в бомбардире остра. "Челси" интересовался Исаком в июне прошлого года, когда "Ньюкасл" спешил выполнить условия ФФП, и он по-прежнему им нравится. Высокопоставленные лица в "Ливерпуле" также высоко ценят талант Исака, и, учитывая неопределенность с будущим Дарвина Нуньеса, они намерены приобрести нового нападающего.



Приоритетом "Барселоны" является долгосрочная замена Роберту Левандовски, и Деку, их спортивный директор, является большим поклонником голевых качеств Исака и его универсальности, поскольку он может играть слева.



Если экономическая ситуация "Барселоны" делает трансфер Исака в Каталонию маловероятным, то все потенциальные покупатели столкнутся с серьезным финансовым препятствием, если захотят приобрести шведа, так как "Ньюкасл" будет готов отпустить его только за очень большие деньги. Илс высказался в отношении позиции "Ньюкасла" по Исаку, заявив, что "было бы безумием" продавать своих лучших игроков — особенно сейчас, когда ситуация с ФФП изменилась, и "мы больше не под прицелом".



Хау намерен сохранить Исака, считая, что Александер играет важную роль в прогрессе "Ньюкасла" и практически незаменим, а клуб настаивает на том, что у него есть все шансы отбить интерес. У Исака остается три года до окончания контракта, и хотя переговоры по контракту были приостановлены, "Ньюкасл" намерен возобновить их в межсезонье.



"Ньюкасл" не нуждается в продаже, да и не стремится к ней, и есть мнение, что для того, чтобы уговорить руководство "сорок", потребуется предложение, превышающее 100 миллионов фунтов. Помимо "Пари Сен-Жермен", который также интересуется Исаком, рекордный для Англии ценник может отпугнуть других претендентов.



Долгосрочно перспективы "Ньюкасла" сохранить Исака связаны со своей способностью регулярно попадать в Лигу Чемпионов. Он уже входит в число самых высокооплачиваемых игроков, и зарплата, сопоставимая с зарплатой Холанда или Салаха, кажется им не по карману сейчас. Позиция самого Исака в отношении своего будущего также будет иметь значение, но он не давал никаких намеков того, что хочет уйти.



"Ньюкасл" извлек выгоду из своей предусмотрительности, выложив столь значительную сумму за Исака, и вместо того, чтобы рисковать, заменяя уже состоявшегося центрального нападающего высшего уровня, Хау намерен продолжать строить свою команду вокруг шведа.



Как говорят те, кто тесно сотрудничал с Исаком, "для него нет предела возможностей". Именно поэтому он так востребован и именно поэтому он практически бесценен для "Ньюкасла". Клуб, который помог ему взлететь, должен расправить крылья и подняться вместе с ним.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru