Главный тренер сборной Англии Томас Тухель призвал ФИФА убрать трансферное окно в начале июня.

Следующий раз Тухель соберет своих игроков в начале лета, чтобы 7 и 10 июня сыграть против Андорры и Сенегала, соответственно.



А уже 14 июня стартует клубный Чемпионат Мира, для участников которого ФИФА создает специальное трансферное окно, чтобы иметь возможность взять на турнир в США своих новичков.



По словам Тухеля, это короткое окно создает только неудобство для игроков.



"Я просто переживаю из-за паузы для игроков. Я не так переживаю из-за количества матчей, которые суммарно проводят игроки. Я больше переживаю, что у них никогда не бывает полноценного перерыва в три-четыре недели".



"Возможно, у них будут каникулы в три-четыре недели, но, возможно, через пять дней им придется играть в другом соревновании. Вот в чем проблема".



"Им нужно давать минимум три или три с половиной недели на подготовку. Это было бы лучше для каждого".



"Думаю, будучи тренером сборной, январское окно ФИФА выглядит спорно. Не каждый играет в финале Лиги Чемпионов или на клубном Чемпионате Мира, так что это неловкий период для игрока".



"У них есть 10-14 дней после окончания сезона, затем они едут в сборные, затем им положены каникулы, но некоторым нужно вернуться, и они не могут насладиться отдыхом".



"Поэтому июньское окно — это не идеально для всех, особенно для игроков. Но оно есть".



"Думаю, ФИФА может приспособить календарь и найти другое окно для этих трансферов ради игроков", — цитирует Тухеля Evening Standard.