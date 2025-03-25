Тухель объяснил, почему не вызвал Магуайра в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объяснил, почему не вызвал защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра в этот международный перерыв.

Не имея игровой практики за свой клуб со 2 марта, Магуайр не получил вызов в сборную Англии на матчи против Албании и Латвии в рамках отбора к ЧМ-2026.



По словам Тухеля, прямо сейчас Магуайр находится позади Эзри Коса и Марка Гехи среди правоногих центральных защитников, однако Томас открыт к приглашению Харри в будущем.



"Я поговорил со всеми игроками, которые были в моем расширенном списке, но не получили вызов, дав обратную связь по своему решению. Это был непростой выбор. Мы предпочли Марка Гехи и Эзри Конса. Думаю, их ритм чуть лучше, и они заслуживают быть с нами. Двое правоногих в центре обороны, тогда как остальные оказались левоногими".



"Во-вторых, Харри не был в форме, когда мы вызывали игроков. Предполагалось, что он сможет сыграть, но я не хотел вызывать игрока, насчет которого нужно постоянно думать, сможет он провести тренировку целиком или ее половину. То же самое было с Рисом Джеймсом, которого мы вызвали лишь потому, что он мог проводить каждую тренировку".



"Харри знает это. В данный момент он в непростой ситуации в своем клубе. Он играет посреди тройки защитников, но он профессионал топ-уровня, и он очень важен для сборной Англии. Он отнесся к моему решению невероятно хорошо. Он прислал мне сообщения с пожеланиями удачи, и это говорит, что он за человек. Он классный парень, и он всегда будет кандидатом", — цитирует Тухеля The Guardian.