Санчо хочет вернуться в "Боруссию"

Вингер "Челси" Джейдон Санчо хочет вернуться в дортмундскую "Боруссию".

В данный момент "Челси" выбирает между выкупом Санчо за 25 миллионов фунтов и тем, чтобы вернуть Джейдона в "Манчестер Юнайтед" по окончании аренды со штрафом в 5 млн. фунтов.



Но сам Санчо не желает ни того, ни другого. Как утверждает немецкое издание Bild, 25-летний англичанин мечтает о своем третьем периода в Дортмунде.



Именно в "Боруссии" Санчо провел вторую половину прошлого сезона, достигнув с дортмундцами финала Лиги Чемпионов. Джейдон даже стал напоминать игрока, за которого "Юнайтед" в свое время заплатил 73 млн. фунтов.



Bild добавляет, что в услугах Санчо также заинтересован "Байер" Хаби Алонсо.