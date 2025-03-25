"Атлетико" заинтересован в покупке Ромеро

Кристиан Ромеро Испанский "Атлетико" заинтересован в приобретении защитника "Тоттенхэма" Кристиана Ромеро грядущим летом.

После окончания этого сезона Ромеро вступит в предпоследний год по своему контракту с "Тоттенхэмом", и речи о том, что Кристиан заключит новую сделку, пока не идет.

Ранее в этом сезоне 26-летний аргентинец раскритиковал руководство "Тоттенхэма" за недостаточные амбиции, из-за чего был вынужден извиняться.

По информации Sky Sports, "Атлетико" уже некоторое время следит за Ромеро, видя у Кристиана потенциал стать одним из лучших центральных защитников в мире.

Однако в этом сезоне Ромеро больше лечился, чем демонстрировал свой потенциал. Из-за проблем со здоровьем Кристиан пропустил 27 матчей "Тоттенхэма".

Добавим, в 2022 году "Тоттенхэм" приобрел Ромеро у "Аталанты" за 43 миллиона фунтов.


Метки Атлетико, Ромеро, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2025 21:00

Количество просмотров Просмотров: 199

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. halamadrid94 25.03.2025 21:58 # halamadrid94
    Игрок как раз для матрасов. Цепкий, напористый и мерзкий. Еще можно назвать Жоэлинтона и Тимбера. Прямо типаж под Симеоне.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: