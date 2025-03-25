"Атлетико" заинтересован в покупке Ромеро

Испанский "Атлетико" заинтересован в приобретении защитника "Тоттенхэма" Кристиана Ромеро грядущим летом.

После окончания этого сезона Ромеро вступит в предпоследний год по своему контракту с "Тоттенхэмом", и речи о том, что Кристиан заключит новую сделку, пока не идет.



Ранее в этом сезоне 26-летний аргентинец раскритиковал руководство "Тоттенхэма" за недостаточные амбиции, из-за чего был вынужден извиняться.



По информации Sky Sports, "Атлетико" уже некоторое время следит за Ромеро, видя у Кристиана потенциал стать одним из лучших центральных защитников в мире.



Однако в этом сезоне Ромеро больше лечился, чем демонстрировал свой потенциал. Из-за проблем со здоровьем Кристиан пропустил 27 матчей "Тоттенхэма".



Добавим, в 2022 году "Тоттенхэм" приобрел Ромеро у "Аталанты" за 43 миллиона фунтов.