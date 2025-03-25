Названа средняя зарплата рефери Премьер-Лиги

Средняя зарплата рефери в Премьер-Лиге составляет 240,000 фунтов в год.

У судейского корпуса (PGMOL), возглавляемого Ховардом Уэббом, есть группа элитных рефери, в которую на данный момент входит 21 человек.



Однако указанная годовая зарплата этой группы в 240,000 фунтов уже включает в себя отчисления на страхование и различные бонусы — базовый же оклад рефери Премьер-Лиги в среднем составляет 180,000 фунтов в год.



При этом средняя зарплата 18 рефери, которые обслуживают матчи Чемпионшипа, составляет около 120,000 фунтов в год.



29 рефери, которые привлекаются к матчам Лиги Один и Лиги Два, в среднем получают около 30,000 фунтов в год.



В данный момент PGMOL является убыточной организацией, хотя ежегодно получает 17.4 млн. фунтов от Премьер-Лиги. 4.2 млн. фунтов от FA, 7 млн. фунтов от Футбольной Лиги и 1 млн. фунтов от женской Суперлиги, сообщает Daily Mail.