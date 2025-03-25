Клаттенбург больше не считает Оливера лучшим рефери в Премьер-Лиге

Марк Клаттенбург считает, что Майкл Оливер утратил статус лучшего рефери в Премьер-Лиге.

По мнению Клаттенбурга, который сам судил матчи в Премьер-Лиге, Оливер совершил непростительный ляп, когда проглядел, как голкипер "Миллуолла" Лиам Робертс в прыжке ударил по голове нападающего "Кристал Пэлас" Жан-Филиппа Матета.



Поэтому в данный момент Клаттенбург считает лучшим Энтони Тэйлора.



"Если бы вы спросили меня месяц или два назад, я бы назвал Майкла Оливера. Но Майклу действительно тяжело после того инцидента в Кубке Англии — он не должен был его упускать".



"Когда голкипер выходит таким образом, ты должен разобраться и без VAR. Он хочет контролировать игру, игрокам он нравится, он взаимодействует... Но игра так сильно изменилась".



"На поле больше нет людей с характером. Когда я был рефери, у нас были большие личности. Когда я смотрю матчи сейчас, то не вижу игроков с характером. Нет никакого характера и у рефери. Сейчас стало очень стерильно".



"Говоря о лучшем рефери в данный момент, я бы, наверное, назвал Энтони Тэйлора. Мне нравится Крис Кавана, он хороший рефери. А также Сэм Барратт, один из новых рефери".



"В случае с Сэмом интересно то, что он является бывшим игроком. Это можно увидеть. Поэтому он понимает игру", — цитирует Клаттенбурга Daily Mail.