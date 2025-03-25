Эшуорт договаривается о возвращении в FA

Дэн Эшуорт Бывший спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Дэн Эшуорт ведет переговоры о своем возвращении на работу в FA.

С огромным трудом переманив Эшуорта из "Ньюкасла", "Юнайтед" быстро потерял терпение к Дэну, который был уволен в декабре, после пяти месяцев работы.

С тех пор 54-летнего Эшуорта сватали в "Арсенал" и "Эвертон", однако The Telegraph утверждает, что наиболее вероятным направлением для Дэна является FA.

Переговоры Ассоциации и Эшуорта начались задолго до двух дебютных для Томаса Тухеля матчей на посту главного тренера сборной Англии.

Эшуорт трудился на FA с 2012 по 2018 год, отвечая за развитие мужских и женских сборных различных возрастов и функционирование тренировочного центра "Сент-Джордж Парк", пока не ушел в "Брайтон" на должность технического директора.


Метки FA, Эшуорт

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2025 18:00

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