Нападающий "Борнмута" Джастин Клюйверт уверен, что его партнер по команде Дин Хейсен уйдет грядущим летом.

19-летний Хейсен великолепно проводит свой дебютный сезон за "Борнмут", утвердившись в качестве ключевого игрока команды, замахнувшейся на попадание в еврокубки.



Своей игрой Хейсен даже заслужил вызов в сборную Испании, за которую провел обе четвертьфинальных матча Лиги Наций против Голландии в этот международный перерыв, оставив самое приятное впечатление.



Грядущим летом Хейсен будет доступен для трансфера за 50 миллионов фунтов, а среди претендентов на Дина называются гранды вроде "Ливерпуля" и "Реала", поэтому Клюйверту уже все понятно.



"Я знаю, что в следующем году его не будет с нами", — сообщил Джастин Marca.