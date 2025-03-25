Клюйверт уверен, что Хейсен покинет "Борнмут"
Нападающий "Борнмута" Джастин Клюйверт уверен, что его партнер по команде Дин Хейсен уйдет грядущим летом.
19-летний Хейсен великолепно проводит свой дебютный сезон за "Борнмут", утвердившись в качестве ключевого игрока команды, замахнувшейся на попадание в еврокубки.
Своей игрой Хейсен даже заслужил вызов в сборную Испании, за которую провел обе четвертьфинальных матча Лиги Наций против Голландии в этот международный перерыв, оставив самое приятное впечатление.
Грядущим летом Хейсен будет доступен для трансфера за 50 миллионов фунтов, а среди претендентов на Дина называются гранды вроде "Ливерпуля" и "Реала", поэтому Клюйверту уже все понятно.
"Я знаю, что в следующем году его не будет с нами", — сообщил Джастин Marca.
25.03.2025 17:00
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