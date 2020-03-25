Трент действительно договорился с "Реалом"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд действительно согласовал свой переход в испанский "Реал".

Этим утром издание Sky Sport Switzerland сообщило, что Александер-Арнольд договорился с "Реалом", к которому он присоединится свободным агентом грядущим летом.



По информации talkSPORT, Трент действительно решил уехать в Мадрид, несмотря на все попытки "Ливерпуля" сохранить своего воспитанника.



Александер-Арнольд согласовал с "Реалом" условия пятилетнего контракта, по которому он будет получать свыше 220,000 фунтов в неделю.



В лице 26-летнего англичанина команда Арне Слота лишится игрока стартового состава, а значит "Ливерпулю" придется потратиться на приглашение другого правого защитника — вроде Джереми Фримпонга из "Байера".



Александер-Арнольд станет далеко не первым игроком, который уходит из "Ливерпуля" в "Реал". Прежде этим путем проследовали Хаби Алонсо, Альваро Арбелоа, Йежи Дудек, Майкл Оуэн и Стив Макманаман.



Александер-Арнольд находится в системе "Ливерпуля" 20 лет, к настоящему моменту сыграв 349 матчей, в которых он забил 22 гола и отдал 87 результативных передач. Вместе с "красными" Трент завоевал восемь трофеев, включая Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира.



Добавим, в данный момент Александер-Арнольд травмирован, однако ожидается, что Трент еще сыграет за "Ливерпуль" и попрощается с болельщиками "красных".