Трент действительно договорился с "Реалом"

Трент Александер-Арнольд Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд действительно согласовал свой переход в испанский "Реал".

Этим утром издание Sky Sport Switzerland сообщило, что Александер-Арнольд договорился с "Реалом", к которому он присоединится свободным агентом грядущим летом.

По информации talkSPORT, Трент действительно решил уехать в Мадрид, несмотря на все попытки "Ливерпуля" сохранить своего воспитанника.

Александер-Арнольд согласовал с "Реалом" условия пятилетнего контракта, по которому он будет получать свыше 220,000 фунтов в неделю.

В лице 26-летнего англичанина команда Арне Слота лишится игрока стартового состава, а значит "Ливерпулю" придется потратиться на приглашение другого правого защитника — вроде Джереми Фримпонга из "Байера".

Александер-Арнольд станет далеко не первым игроком, который уходит из "Ливерпуля" в "Реал". Прежде этим путем проследовали Хаби Алонсо, Альваро Арбелоа, Йежи Дудек, Майкл Оуэн и Стив Макманаман.

Александер-Арнольд находится в системе "Ливерпуля" 20 лет, к настоящему моменту сыграв 349 матчей, в которых он забил 22 гола и отдал 87 результативных передач. Вместе с "красными" Трент завоевал восемь трофеев, включая Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира.

Добавим, в данный момент Александер-Арнольд травмирован, однако ожидается, что Трент еще сыграет за "Ливерпуль" и попрощается с болельщиками "красных".


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, Реал

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2025 16:00

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Последние комментарии:




  1. gameboy 25.03.2025 17:38 # gameboy
    Единственный уход при котором апл теряет статус

    26 лет, атакующий защитник, англ

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  2. chelsea88 25.03.2025 17:28 # chelsea88
    Думфриса берите глупцы.

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  3. narcot 25.03.2025 17:25 # narcot
    ухихихих



    Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае тушат уже неделю

    Оперативный штаб Краснодарского края 25 марта объявил о ликвидации открытого горения на нефтебазе возле станицы Кавказская. Пожар там начался 19 марта из-за удара украинских дронов.

    Полностью вогорание пока не ликвидировано, пожарные проводят "пенную атаку", чтобы не дать огню вновь разгореться, сообщил оперштаб. В тушении пожара участвуют 340 человек и 122 единицы техники.

    (ответить)

  4. ferguson-rip 25.03.2025 17:08 # ferguson-rip
    в барсу было бы круче.

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  5. kybi4eskoee6lo 25.03.2025 16:47 # kybi4eskoee6lo
    Сколько нужно наркотов, чтобы быть самым конченым квадратным уродским уёбищем во всей галактике?

    Всего один.

    (ответить)

  6. griboedov 25.03.2025 16:47 # griboedov
    И самое главное дня:

    Портовые шлюхи еще нарожают.

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  7. narcot 25.03.2025 16:45 # narcot
    даже при больном джеймсе в сборной почти не играл. всё, что нужно знать об этой xyете. это не потеря, а усиление лифака((

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  8. griboedov 25.03.2025 16:43 # griboedov
    Не похуй только пинсам... А уже казалось что у пинсов начали проклёвываться мозги, но нет.

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  9. narcot 25.03.2025 16:42 # narcot
    Атака дрона в Краснодарском крае привела к отключению высоковольтной линии Ростовская АЭС – Тихорецк №2, — Минобороны

    Также в ведомстве заявили, что ВСУ ударили по хранилищу газа в аннексированном Крыму и газораспределительной станции «Сватово» в «ЛНР».



    31.03.2022 17:14 #
    melwood-lfc

    как же всу е6ут
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    (ответить)

  10. forester-ibe 25.03.2025 16:41 # forester-ibe
    На Энфилде освистают и закидают баклашками лоха)))) ору

    (ответить)

  11. hachidlo 25.03.2025 16:40 # hachidlo
    Из «самого сильного лефека в истории» игроки сбегают, не дождавшись окончания сезона. Следующие, как крысы с тонущего корабля, будут ван дайк, Алисон и танцующий гачибази Салах. Дырявая карета, собранная из гавна и палок, ровно в полночь окончания сезона АПЛ, под boy курантов и удары по зубам от суровой реальности , превратиться назад в гнилую и раздолбанную тыкву.

    (ответить)

  12. ratamahatta 25.03.2025 16:28 # ratamahatta
    Ждём мнения от авторитетных колбасников что он не был им нужен

    (ответить)

  13. b84 25.03.2025 16:22 # b84
    грустно конечно
    высокий профессионал

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  14. ivan-tns 25.03.2025 16:15 # ivan-tns
    Из лучших мест не уходят...

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  15. felix-the-cat 25.03.2025 16:14 # felix-the-cat
    Марка пишет 300к евро, плюс бонусы за голы, ассисты и индивидуальные награды, плюс подписной бонус в размере одной годовой зп (более 15 млн). В целом жирненько, конечно.

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  16. bangladesh 25.03.2025 16:14 # bangladesh
    только ВВД будет обидно потерять из этого состава. любой уважающий себя болела ЛФК знает, что ТАА не так хорош в защите, что Момошка не так хорош в атаке, да стата хорошая но походу матча у египтянина очень много брака. пора обновлять состав, нужна свежая кровь и очень воодушевлен и жду ее с нетерпением

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  17. quavo 25.03.2025 16:10 # quavo
    Все абсолютно все ссут на портовый прошмановник лузерхуй)

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  18. bembo 25.03.2025 16:09 # bembo
    как же все просто обссикают портовый подзалупаль аххахаха суккккк даже воспитанники ссут с напором вуах

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  19. bangladesh 25.03.2025 16:03 # bangladesh
    ты п-п-одумай, не надо так сразу принимать реш-шение. прям так сразу в ЛОП!

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