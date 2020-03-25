Трент действительно договорился с "Реалом"
Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд действительно согласовал свой переход в испанский "Реал".
Этим утром издание Sky Sport Switzerland сообщило, что Александер-Арнольд договорился с "Реалом", к которому он присоединится свободным агентом грядущим летом.
По информации talkSPORT, Трент действительно решил уехать в Мадрид, несмотря на все попытки "Ливерпуля" сохранить своего воспитанника.
Александер-Арнольд согласовал с "Реалом" условия пятилетнего контракта, по которому он будет получать свыше 220,000 фунтов в неделю.
В лице 26-летнего англичанина команда Арне Слота лишится игрока стартового состава, а значит "Ливерпулю" придется потратиться на приглашение другого правого защитника — вроде Джереми Фримпонга из "Байера".
Александер-Арнольд станет далеко не первым игроком, который уходит из "Ливерпуля" в "Реал". Прежде этим путем проследовали Хаби Алонсо, Альваро Арбелоа, Йежи Дудек, Майкл Оуэн и Стив Макманаман.
Александер-Арнольд находится в системе "Ливерпуля" 20 лет, к настоящему моменту сыграв 349 матчей, в которых он забил 22 гола и отдал 87 результативных передач. Вместе с "красными" Трент завоевал восемь трофеев, включая Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира.
Добавим, в данный момент Александер-Арнольд травмирован, однако ожидается, что Трент еще сыграет за "Ливерпуль" и попрощается с болельщиками "красных".
25.03.2025 16:00
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Единственный уход при котором апл теряет статус
26 лет, атакующий защитник, англ
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Думфриса берите глупцы.
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ухихихих
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в барсу было бы круче.
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даже при больном джеймсе в сборной почти не играл. всё, что нужно знать об этой xyете. это не потеря, а усиление лифака((
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31.03.2022 17:14 #
melwood-lfc
как же всу е6ут
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На Энфилде освистают и закидают баклашками лоха)))) ору
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Из «самого сильного лефека в истории» игроки сбегают, не дождавшись окончания сезона. Следующие, как крысы с тонущего корабля, будут ван дайк, Алисон и танцующий гачибази Салах. Дырявая карета, собранная из гавна и палок, ровно в полночь окончания сезона АПЛ, под boy курантов и удары по зубам от суровой реальности , превратиться назад в гнилую и раздолбанную тыкву.
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Ждём мнения от авторитетных колбасников что он не был им нужен
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грустно конечно
высокий профессионал
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Из лучших мест не уходят...
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Марка пишет 300к евро, плюс бонусы за голы, ассисты и индивидуальные награды, плюс подписной бонус в размере одной годовой зп (более 15 млн). В целом жирненько, конечно.
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только ВВД будет обидно потерять из этого состава. любой уважающий себя болела ЛФК знает, что ТАА не так хорош в защите, что Момошка не так хорош в атаке, да стата хорошая но походу матча у египтянина очень много брака. пора обновлять состав, нужна свежая кровь и очень воодушевлен и жду ее с нетерпением
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Все абсолютно все ссут на портовый прошмановник лузерхуй)
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как же все просто обссикают портовый подзалупаль аххахаха суккккк даже воспитанники ссут с напором вуах
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ты п-п-одумай, не надо так сразу принимать реш-шение. прям так сразу в ЛОП!
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