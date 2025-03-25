Оуэн призвал "Ливерпуль" заключить новый контракт с Салахом

Бывший нападающий "Ливерпуля" Майкл Оуэн призвал мерсисайдский клуб отступить от своих правил и заключить новый контракт с Мохамедом Салахом.

В данный момент "Ливерпуль" все еще ведет переговоры с Салахом о продлении истекающего в конце сезона контракта.



"Ливерпуль" испытывает определенные сомнения, ведь уже в июне Салаху исполнится 33 года, однако Оуэн не видит риска в подписании нового долгосрочного соглашения с египтянином.



"Мо Салах — это интересный случай. Думаю, Мо Салах хочет остаться. Вообще-то, я практически уверен в этом".



"Думаю, "Ливерпуль" должен слегка отступить от своих правил. Да, они могут сказать: "Ой, контракт только на два года для игроков твоего возраста". Но он не является обычным игроком, он в превосходной физической форме, он целеустремлен, он живет в тренажерном зале, и он такой профессионал. Вы не можете утверждать, что через три-четыре года он не будет на том же уровне".



"Он просто невероятен, поэтому я бы отступил от правил и дал ему долгосрочный контракт. Я не того рода человек, чтобы говорить: "Просто дайте ему, чего он хочет, он великолепен, мы выиграем лигу с ним". Нет, потому что нельзя подвергать свой клуб риску, но я не думаю, что здесь есть риск".



"Заменить его будет стоить гораздо больше денег, а для его продления не нужна трансферная плата".



"Поэтому я бы сделал все возможное, чтобы сохранить его. Думаю, и он сам хочет остаться, но источники говорят мне, что у них остаются довольно существенные разногласия", — сообщил Оуэн talkSPORT.