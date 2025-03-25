"РБ Лейпциг" готов побороться за Диблинга

Немецкий "РБ Лейпциг" готов составить конкуренцию двум грандам Премьер-Лиги в борьбе за вингера "Саутгемптона" Тайлера Диблинга.

Игра Диблинга является одним из немногих ярких моментов в этом печальном для "Саутгемптона" сезоне, и есть все шансы, что летом Тайлер покинет спешащий назад в Чемпионшип клуб.



В предыдущие месяцы Диблинга сватали в "Манчестер Юнайтед", однако Sky Sport Germany утверждает, что наибольшие интерес к 19-летнему англичанину проявляют "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм".



По информации немецкого издания, Диблинга также хотят видеть в Бундеслиге. При этом "РБ Лейпциг" имеет "реальные шансы" заполучить игрока. А вот "Бавария" пока лишь ограничивается наблюдением за Тайлером.



Несмотря на скорый вылет из Премьер-Лиги, "Саутгемптон" совершенно точно не собирается отпускать Диблинга задешево. Ранее в этом сезоне Расселл Мартин, предыдущий наставник "святых", высмеял слухи о том, что "Юнайтед" может купить Тайлера за 21 миллион фунтов.