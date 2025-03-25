Возвращение Почеттино в "Тоттенхэм" пока маловероятно

Возвращение главного тренера сборной США Маурисио Почеттино в "Тоттенхэм" едва ли возможно в обозримом будущем.

На прошлой неделе Почеттино воодушевил фанатов "Тоттенхэма", заявив, что хочет однажды вернуться в лондонский клуб и что до сих пор находится в хороших отношениях с президентом "шпор" Даниэлем Леви.



Однако BBC утверждает, что возвращение Почеттино в Северный Лондон до Чемпионата Мира 2026 года крайне маловероятно, и дело в контракте Маурисио.



Подписывая контракт с Почеттино в сентябре, Федерация футбола Соединенных Штатов предусмотрела "одну из крупнейших финансовых компенсаций в футбольной истории".



Речь может идти о сумме, сопоставимой с 21 миллионом фунтов, которые "Челси" заплатил "Брайтону" за Грэма Потттера в 2022 году.



Кроме того, и сам Почеттино дал понять, что немедленно бросать свою новую работу не собирается, особенно с учетом того, что США являются одними из хозяев ЧМ-2026.