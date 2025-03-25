Брантуэйт помышляет об уходе из "Эвертона"
Защитник "Эвертона" Джаррад Брантуэйт помышляет о смене клуба грядущим летом.
В последние недели — благодаря вернувшемуся на тренерский мостик Дэвиду Мойесу — "Эвертон" переживает ощутимый подъем, а Брантуэйт, как кажется, вернулся в свою лучшую форму.
Однако этого оказалось недостаточно, чтобы Брантуэйт получил вызов в сборную Англии от Томаса Тухеля в этот международный перерыв, хотя 22-летний защитник уже сыграл один матч за национальную команду.
Брантуэйт чувствует, что ему нужно выступать за клуб посерьезнее, чтобы получить признание на международном уровне, и Sky Sports ожидает, что после окончания сезона Джаррад рассмотрит возможности по расставанию с "Эвертоном".
Ожидается, что свой интерес к Брантуэйту возобновит "Манчестер Юнайтед", который прошлым летом сделал несколько предложений о покупке Джаррада.
На протяжении этого сезона за Брантуэйтом также следили "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Реал".
Добавим, от контракта Брантуэйта остается еще два полных года. Также "Эвертону" принадлежит опция продления на 12 месяцев. Новые владельцы мерсисайдского клуба пока не обсуждали с Джаррадом новую сделку.
25.03.2025 12:00
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