Дайч раскритиковал Компани

Бывший главный тренер "Бернли" Шон Дайч раскритиковал своего коллегу Венсана Компани.

В прошлом сезоне "Бернли" под руководством Компани занял предпоследнее место в Премьер-Лиге. "Бордовые" вернулись в Чемпионшип, а Венсан отправился на повышение в "Баварию".



Недоумевая, Дайч сравнивает это с сезоном 2021/22, когда его "Бернли" тоже покинул Премьер-Лигу, но сделал это в более упорной борьбе и при гораздо меньших тратах.



"Я потратил около 9 миллионов фунтов на команду, и это смехотворно, правда. Я сохранил деньги для клуба и для будущего клуба. Они поддержали меня в этом. И мы вылетели в том сезоне с 35 очками".



"Люди забывают об этом. Как насчет Компса? Кажется, они набрали 24 очка. Он потратил 127 миллионов фунтов и затем получил работу в "Баварии".



"Да ладно, я не знаю как это работает. Хотел бы я оказаться на его месте. Хотел бы я покинуть клуб с долгом в 127 миллионов фунтов и затем получить работу в "Баварии". Как бы то ни было, это интересный жизненный поворот", — сообщил Дайч talkSPORT.