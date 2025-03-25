Аморим хочет забрать Тринкау из "Спортинга"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим готов устроить трансферный рейд на свой бывший клуб "Спортинг" ради вингера Франсишку Тринкау.

Грядущим летом Аморим ожидает продать Джейдона Санчо и Маркуса Рэшфорда, поэтому приглашение флангового атакующего игрока является одной из задач Рубена на летнее трансферное окно.



По информации The Sun, во главе шорт-листа "Юнайтед" по этой зоне находится 25-летний Тринкау, который в минувшее воскресенье отметился дублем за сборную Португалии против датчан.



Во времена выступлений за "Барселону" контракт Тринкану предусматривал отступные в размере свыше 400 миллионов фунтов, однако вингер так и не раскрылся на "Ноу Камп" и даже провел сезон в аренде в "Вулверхэмптоне".



Тринкау также интересен "Арсеналу" и "Ньюкаслу", но наибольшую угрозу для "Юнайтед" представляет "Барселона", которой принадлежит опция обратного выкупа игрока за 20 млн. фунтов.



Аморим надеется, что их опыт совместной работы в Лиссабоне убедит Тринкау, способного сыграть на обоих флангах, присоединиться к "Юнайтед".