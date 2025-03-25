Партнеры по "Сити" обеспокоены спадом Фодена

Фил Фоден Партнеры по "Манчестер Сити" обеспокоены тем затяжным спадом, который переживает полузащитник Фил Фоден.

Менее 12 месяцев назад Фоден был признан Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA), а также лучшим игроком Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона.

В этом же сезоне 24-летний Фоден является бледной тенью себя прежнего. Фил, конечно, получил вызов в сборную Англии в этот международный перерыв, но против Албании был одним из худших на поле, а против Латвии только вышел на замену.

Как сообщает Daily Mail, в раздевалке "Сити" есть обеспокоенность по поводу того, что происходит с Фоденом. Сам Фил описывал свой спад "душевной усталостью".

Очевидно лишь то, что сам Фоден тяжело это переживает. Упадок формы даже отразился на потере веса.

Фоден не читает социальных сетей, а свою семью перевез в пригород Манчестера, где поблизости у него есть озеро для рыбалки, однако это не сделало Фила неуязвимым к критике.


Метки Манчестер Сити, Фоден

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2025 09:00

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