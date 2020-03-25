Трент согласовал контракт с "Реалом"
Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд согласовал условия контракта с испанским "Реалом".
Поскольку грядущим летом Александер-Арнольд должен стать свободным агентом, Трент с января может вести переговоры с зарубежными клубами, не спрашивая на то разрешения у "Ливерпуля".
По информации Sky Sport Switzerland, сейчас представителя 26-летнего игрока сборной Англии, включая брата Трента, полностью договорились с "Реалом".
Лагерь Александер-Арнольда согласовал с "Реалом" пятилетний контракт, который позволит Тренту увеличить свою годовую зарплату с нынешних 11 до 15 миллионов евро (с 9.2 до 12.5 млн. фунтов), не считая бонусов.
Источник добавляет, что "Ливерпуль" неоднократно предпринимал попытки договориться со своим воспитанником о продлении истекающего контракта, но Трент был непреклонен.
25.03.2025 08:00
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Последние комментарии:
Использовали трамплинпуль((
бесплатно ахахахах оруууу))))
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Наверное думает, если будет играть в Реале, то его позовут в сборную.
Ну посмотрим, че)
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Ну и отлично. Чем раньше эта ситуация прояснится, тем лучше для, всех сторон.
Удачи ему в Испании, Энфилд тебя не забудет
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