Трент согласовал контракт с "Реалом"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд согласовал условия контракта с испанским "Реалом".

Поскольку грядущим летом Александер-Арнольд должен стать свободным агентом, Трент с января может вести переговоры с зарубежными клубами, не спрашивая на то разрешения у "Ливерпуля".



По информации Sky Sport Switzerland, сейчас представителя 26-летнего игрока сборной Англии, включая брата Трента, полностью договорились с "Реалом".



Лагерь Александер-Арнольда согласовал с "Реалом" пятилетний контракт, который позволит Тренту увеличить свою годовую зарплату с нынешних 11 до 15 миллионов евро (с 9.2 до 12.5 млн. фунтов), не считая бонусов.



Источник добавляет, что "Ливерпуль" неоднократно предпринимал попытки договориться со своим воспитанником о продлении истекающего контракта, но Трент был непреклонен.