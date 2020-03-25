Трент согласовал контракт с "Реалом"

Трент Александер-Арнольд Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд согласовал условия контракта с испанским "Реалом".

Поскольку грядущим летом Александер-Арнольд должен стать свободным агентом, Трент с января может вести переговоры с зарубежными клубами, не спрашивая на то разрешения у "Ливерпуля".

По информации Sky Sport Switzerland, сейчас представителя 26-летнего игрока сборной Англии, включая брата Трента, полностью договорились с "Реалом".

Лагерь Александер-Арнольда согласовал с "Реалом" пятилетний контракт, который позволит Тренту увеличить свою годовую зарплату с нынешних 11 до 15 миллионов евро (с 9.2 до 12.5 млн. фунтов), не считая бонусов.

Источник добавляет, что "Ливерпуль" неоднократно предпринимал попытки договориться со своим воспитанником о продлении истекающего контракта, но Трент был непреклонен.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, Реал

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2025 08:00

Количество просмотров Просмотров: 506

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. meshuggah 25.03.2025 08:22 # meshuggah
    Использовали трамплинпуль((

    бесплатно ахахахах оруууу))))

    (ответить)

  2. naby-keita 25.03.2025 08:04 # naby-keita
    Наверное думает, если будет играть в Реале, то его позовут в сборную.
    Ну посмотрим, че)

    (ответить)

  3. naby-keita 25.03.2025 08:03 # naby-keita
    Ну и отлично. Чем раньше эта ситуация прояснится, тем лучше для, всех сторон.
    Удачи ему в Испании, Энфилд тебя не забудет

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: