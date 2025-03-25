Тухель был уверен насчет Джеймса

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что у него не было никаких сомнений, когда он выпускал капитана "Челси" Риса Джеймса на матч против Латвии.

В понедельник вечером Джеймс сыграл за сборную Англии впервые за два с половиной года, и именно результативный штрафной Риса позволил команде Тухеля открыть счет в концовке первого тайма.



В последние годы Джеймс больше лечился, чем играл, однако после победы со счетом 3:0 Тухель заверил, что вызывал Риса в сборную и выпускал на футбольное поле без колебаний.



"Мы были в тесном контакте последние недели, и мы были абсолютно уверены и осведомлены, что он тренировался несколько дней без паузы".



"Если бы он не сыграл, это было бы решением его клуба. Он не был травмирован, они берегут его, и это было бы справедливо".



"Но мы знали, что он в хорошем состоянии, в хорошем расположении духа, и он доказал это. Он был очень позитивен на протяжении этого сбора, он полон мастерства, и он показал это на поле сегодня", — цитирует Тухеля Evening Standard.