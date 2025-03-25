Бели предупредил, что решение вопроса со стадионом займет до 20 лет

Тодд Бели Совладелец "Челси" Тодд Бели предупредил, что его клубу может потребоваться до 20 лет на решение вопроса со стадионом.

Бели и партнеры владеют "Челси" после покупки клуба у Романа Абрамовича в 2022 году, однако в интервью Bloomberg Тодд уже сказал, что в данный момент у хозяев нет единого мнения насчет будущего "Стэмфорд Бридж".

Построить новый стадион в Лондоне — нетривиальная задача, поэтому Бели советует фанатам запастись терпением на пару десятилетий.

"Развитие стадиона — это тема, обсуждаемая во всем в мире. В плане спортивной инфраструктуры мы во многом находимся в авангарде. У нас есть 16-20 лет, чтобы разобраться с этим".

"Разумеется, сделать это внутри Лондона по-настоящему сложно. Это не так, если бы мы строили что-нибудь посреди сельской местности".

"Мы должны учесть интересны множества людей. Конечно, фанаты "Челси" входят в их число. Но в долгосрочной перспективе, думаю, мы построим что-нибудь новое. Нам нужно разобраться с этим", — цитирует Бели The Sun.


Метки Бели, стадионы, Стэмфорд Бридж, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2025 00:05

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