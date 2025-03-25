Бели предупредил, что решение вопроса со стадионом займет до 20 лет
Совладелец "Челси" Тодд Бели предупредил, что его клубу может потребоваться до 20 лет на решение вопроса со стадионом.
Бели и партнеры владеют "Челси" после покупки клуба у Романа Абрамовича в 2022 году, однако в интервью Bloomberg Тодд уже сказал, что в данный момент у хозяев нет единого мнения насчет будущего "Стэмфорд Бридж".
Построить новый стадион в Лондоне — нетривиальная задача, поэтому Бели советует фанатам запастись терпением на пару десятилетий.
"Развитие стадиона — это тема, обсуждаемая во всем в мире. В плане спортивной инфраструктуры мы во многом находимся в авангарде. У нас есть 16-20 лет, чтобы разобраться с этим".
"Разумеется, сделать это внутри Лондона по-настоящему сложно. Это не так, если бы мы строили что-нибудь посреди сельской местности".
"Мы должны учесть интересны множества людей. Конечно, фанаты "Челси" входят в их число. Но в долгосрочной перспективе, думаю, мы построим что-нибудь новое. Нам нужно разобраться с этим", — цитирует Бели The Sun.
25.03.2025 00:05
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