МЮ готов избавиться минимум от 10 игроков летом

"Манчестер Юнайтед" планирует попрощаться минимум с 10 игроками первой команды грядущим летом.

Слухи о том, что главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим готовит чистку состава, ходили и ранее, однако Manchester Evening News утверждает, что количество покидающих клуб игроков может оказаться двузначным.



В конце сезона истекают контракты Тома Хитона, Джонни Эванса, Виктора Линделефа и Кристиана Эриксена, и эти возрастные игроки не получат новых сделок.



Также "Юнайтед" хочет продать Маркуса Рэшфорда, Антони и Джейдона Санчо, которые сейчас выступают за другие клубы на правах аренды.



Летом "Юнайтед" будет открыт к предложениям насчет Люка Шоу и Каземиро, если на них, конечно, найдутся покупатели.



Покинуть "Юнайтед" может и запасной голкипер Алтай Байындыр, который так и не смог навязать конкуренцию первому номеру Андре Онана, но который хочет играть регулярно.



Наконец, из аренды в ПСВ может не вернуться защитник Тирелл Маласиа, потому что клубу из Эйндховена принадлежит опция выкупа соотечественника.



Перечисленными именами расставания могут не ограничиться. "Юнайтед" предстоит определиться с будущим ряда других игроков, включая Мейсона Маунта, Кобби Майну, Алехандро Гарначо, Расмуса Хейлунда и Джошуа Зиркзее.