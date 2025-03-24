Клубы Премьер-Лиги обсудят закрытие трансферного окна до старта сезона

Мяч Премьер-Лиги В ближайший четверг клубы Премьер-Лиги обсудят закрытие летнего трансферного окна 14 августа.

Предполагаемая дата 14 августа выбрана неслучайно — спустя два после нее стартует сезон Премьер-Лиги 2025/26.

Некоторые клубы Премьер-Лиги считают благом закрытие трансферного окна до начала сезона, тогда как другие уверены, что окажутся в уязвимом положении на исходе лета, особенно перед Саудовской Аравией.

Для одобрения данного нововведения, как напоминает The Telegraph, потребуются голоса минимум 14 участников дивизиона из 20. В данный момент ясно лишь то, что единого мнения у боссов клубов Премьер-Лиги нет.


Метки Премьер-Лига, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2025 22:00

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