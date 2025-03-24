Клубы Премьер-Лиги обсудят закрытие трансферного окна до старта сезона

В ближайший четверг клубы Премьер-Лиги обсудят закрытие летнего трансферного окна 14 августа.

Предполагаемая дата 14 августа выбрана неслучайно — спустя два после нее стартует сезон Премьер-Лиги 2025/26.



Некоторые клубы Премьер-Лиги считают благом закрытие трансферного окна до начала сезона, тогда как другие уверены, что окажутся в уязвимом положении на исходе лета, особенно перед Саудовской Аравией.



Для одобрения данного нововведения, как напоминает The Telegraph, потребуются голоса минимум 14 участников дивизиона из 20. В данный момент ясно лишь то, что единого мнения у боссов клубов Премьер-Лиги нет.