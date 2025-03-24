Тухель размышляет над схемой сборной Англии

Томас Тухель Наставник сборной Англии Томас Тухель рассказал о своих размышлениях насчет игровой схемы команды.

Тухель с самого начала обещал, что при нем сборная будет играть более смело, и против Албании в минувшую пятницу англичане выстроились по схеме 4-2-3-1.

В преддверии матча против Латвии Тухель признался, что думает о еще более атакующей манере. Также у Томаса есть мысли использовать классические для англичан 4-4-2.

"У меня до сих пор есть идея, чтобы играть по схеме 4-1-4-1 с пятью очень атакующими игроками и Деком (Декланом Райсом) в качестве опорного полузащитника".

"Но игра очень переменчива, и оставит ли это нам достаточно контроля в полузащите? Или сделает игру более открытой?"

"Иногда я думаю о том, правильно ли для сборной Англии играть в традиционные 4-4-2? Так я представляю английский футбол. Много подач с флангов, много подач с середины поля. Двое нападающих на поле. Давайте посмотрим", — цитирует Тухеля The Independent.




Метки сборная Англии, тренеры, Тухель

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2025 21:00

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