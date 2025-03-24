Главный тренер сборной Англии Томас Тухель предупредил, что не будет делать одолжение клубам, давая передышку игрокам.

После окончания этого международного перерыва будет определяющий отрезок клубного сезона. Решаются судьбы титула Премьер-Лиги, Кубка Англии и трофея Лиги Чемпионов.



Однако в преддверии матча против Латвии в рамках отбора к ЧМ-2026 Тухель заявил, что не позволит, чтобы это влияло на выбор им состава.



"Мне известно, что этот сбор мы проводим в очень критическое для клубов время сезона. Они сражаются за победу в лигах, сражаются в четвертьфиналах Лиги Чемпионов".



"Мы очень хорошо это знаем, но у нас также есть свои собственные цели. Игроки хотят играть, как это и должно быть".



"Будучи клубным тренером, я всегда мирился с этим. Я никогда не влиял на выбор состава, никогда не давил ни на кого из тренеров сборных, потому что надеялся, что моих игроков будут выступать и что они сыграют с чувством гордости".



"Конечно, ты никогда не бываешь рад, если что-нибудь случается. Никто не может предсказать, что инцидентов не будет, но нас ждет отборочный матч к Чемпионату Мира, и мы будем нести ответственность за свои решения".



"Не думаю, что мы должны ломать свои головы насчет этого. Я забочусь об игроках. Мы заботимся о расписании, но было бы неправильно давать сигнал игрокам: "Эй, у тебя впереди тяжелые матчи, поэтому давай ты отдохнешь", — цитирует Тухеля Evening Standard.