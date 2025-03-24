Тухель предупредил, что не будет делать одолжение клубам
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель предупредил, что не будет делать одолжение клубам, давая передышку игрокам.
После окончания этого международного перерыва будет определяющий отрезок клубного сезона. Решаются судьбы титула Премьер-Лиги, Кубка Англии и трофея Лиги Чемпионов.
Однако в преддверии матча против Латвии в рамках отбора к ЧМ-2026 Тухель заявил, что не позволит, чтобы это влияло на выбор им состава.
"Мне известно, что этот сбор мы проводим в очень критическое для клубов время сезона. Они сражаются за победу в лигах, сражаются в четвертьфиналах Лиги Чемпионов".
"Мы очень хорошо это знаем, но у нас также есть свои собственные цели. Игроки хотят играть, как это и должно быть".
"Будучи клубным тренером, я всегда мирился с этим. Я никогда не влиял на выбор состава, никогда не давил ни на кого из тренеров сборных, потому что надеялся, что моих игроков будут выступать и что они сыграют с чувством гордости".
"Конечно, ты никогда не бываешь рад, если что-нибудь случается. Никто не может предсказать, что инцидентов не будет, но нас ждет отборочный матч к Чемпионату Мира, и мы будем нести ответственность за свои решения".
"Не думаю, что мы должны ломать свои головы насчет этого. Я забочусь об игроках. Мы заботимся о расписании, но было бы неправильно давать сигнал игрокам: "Эй, у тебя впереди тяжелые матчи, поэтому давай ты отдохнешь", — цитирует Тухеля Evening Standard.
24.03.2025 20:00
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Правильно. Бери лучших не обращая внимание на статусы клубов.
Лучшие наверное в чемпионшипе или еще ниже в дивизионах.
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