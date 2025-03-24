"Ливерпуль" близок к покупке Фримпонга

"Ливерпуль" близок к покупке правого защитника немецкого "Байера" Джереми Фримпонга.

По информации испанского издания Defensa Central, на протяжении многих лет Фримпонг мечтал о "Реале".



Однако "Реал" практически договорился с Трентом Александер-Арнольдом из "Ливерпуля", поэтому Фримпонг чувствует, что дорога в клуб его мечты теперь закрыта.



Только на прошлой неделе "Реалу" через посредников было сказано, что 24-летний голландец "близок к переходу в "Ливерпуль" на следующий сезон".



Если это правда, в "Ливерпуле" Фримпонг станет прямой заменой упомянутому Тренту, который покинет уйдет свободным агентом и оставит свой родной клуб без какой-либо компенсации.



Добавим, Фримпонг является продуктом академии "Манчестер Сити", а в качестве юниора выступал за шотландский "Селтик", из которого и уехал в Леверкузен в 2021 году.