"Ливерпуль" близок к покупке Фримпонга

Джереми Фримпонг "Ливерпуль" близок к покупке правого защитника немецкого "Байера" Джереми Фримпонга.

По информации испанского издания Defensa Central, на протяжении многих лет Фримпонг мечтал о "Реале".

Однако "Реал" практически договорился с Трентом Александер-Арнольдом из "Ливерпуля", поэтому Фримпонг чувствует, что дорога в клуб его мечты теперь закрыта.

Только на прошлой неделе "Реалу" через посредников было сказано, что 24-летний голландец "близок к переходу в "Ливерпуль" на следующий сезон".

Если это правда, в "Ливерпуле" Фримпонг станет прямой заменой упомянутому Тренту, который покинет уйдет свободным агентом и оставит свой родной клуб без какой-либо компенсации.

Добавим, Фримпонг является продуктом академии "Манчестер Сити", а в качестве юниора выступал за шотландский "Селтик", из которого и уехал в Леверкузен в 2021 году.


Метки Байер, Ливерпуль, Реал, Фримпонг

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2025 19:00

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