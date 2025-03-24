Вуд получил травму в сборной Новой Зеландии

Нападающий "Ноттингем Форест" Крис Вуд получил травму в преддверии важнейших матчей своей команды.

Уже в ближайшую субботу "Форест" сразится с "Брайтоном" за выход в полуфинал Кубка Англии, а три дня спустя померяется силами с "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге.



Но теперь участие в этих матчах Вуда находится под вопросом, потому что 33-летний нападающий был вынужденно заменен в победном для сборной Новой Зеландии матче против Новой Каледонии (3:0).



The Independent предполагает, что у Вуда, чьи 18 голов помогают "Форест" удерживать третье место в этом сезоне Премьер-Лиги, возникли проблемы с правым бедром. Крис будет обследован после возвращения в Ноттингем.