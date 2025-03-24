Вуд получил травму в сборной Новой Зеландии
Нападающий "Ноттингем Форест" Крис Вуд получил травму в преддверии важнейших матчей своей команды.
Уже в ближайшую субботу "Форест" сразится с "Брайтоном" за выход в полуфинал Кубка Англии, а три дня спустя померяется силами с "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге.
Но теперь участие в этих матчах Вуда находится под вопросом, потому что 33-летний нападающий был вынужденно заменен в победном для сборной Новой Зеландии матче против Новой Каледонии (3:0).
The Independent предполагает, что у Вуда, чьи 18 голов помогают "Форест" удерживать третье место в этом сезоне Премьер-Лиги, возникли проблемы с правым бедром. Крис будет обследован после возвращения в Ноттингем.
24.03.2025 18:00
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