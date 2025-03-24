Бели подтвердил, что у владельцев "Челси" есть разногласия насчет стадиона

Совладелец "Челси" Тодд Бели подтвердил, что у хозяев клуба есть разногласия насчет будущего "Стэмфорд Бридж".

Новые владельцы "Челси" до сих пор не решили, будут они реконструировать имеющийся стадион или строить новый, а если строить, то где.



Ранее пресса даже сообщала о "гражданской войне" между Бели и его партнерами Бехдадом Эгбали с Хосе Фелисиано, а также о том, что одна сторона может выкупить долю другой.



По словам Бели, этот сценарий действительно возможен, если всем владельцам не удастся преодолеть свои разногласия.



"Пытаясь чего-то достичь, мы должны думать на долгосрочную перспективу. У нас есть большая возможность по развитию стадиона, которую мы должны воплотить".



"Думаю, чтобы это случилось, мы должны совпасть во взглядах, или в конечном счете мы разойдемся. В том, что было написано и сказано, гораздо больше драмы, нежели происходит на самом деле", — сообщил Бели Bloomberg.