Бели подтвердил, что у владельцев "Челси" есть разногласия насчет стадиона
Совладелец "Челси" Тодд Бели подтвердил, что у хозяев клуба есть разногласия насчет будущего "Стэмфорд Бридж".
Новые владельцы "Челси" до сих пор не решили, будут они реконструировать имеющийся стадион или строить новый, а если строить, то где.
Ранее пресса даже сообщала о "гражданской войне" между Бели и его партнерами Бехдадом Эгбали с Хосе Фелисиано, а также о том, что одна сторона может выкупить долю другой.
По словам Бели, этот сценарий действительно возможен, если всем владельцам не удастся преодолеть свои разногласия.
"Пытаясь чего-то достичь, мы должны думать на долгосрочную перспективу. У нас есть большая возможность по развитию стадиона, которую мы должны воплотить".
"Думаю, чтобы это случилось, мы должны совпасть во взглядах, или в конечном счете мы разойдемся. В том, что было написано и сказано, гораздо больше драмы, нежели происходит на самом деле", — сообщил Бели Bloomberg.
24.03.2025 17:00
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