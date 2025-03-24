"Челси" по-прежнему собирается выкупить Санчо
"Челси" по-прежнему собирается выкупить вингера Джейдона Санчо у "Манчестер Юнайтед" после сезона аренды.
Этим утром издание The Athletic сообщило, что "Челси" может отказаться от обязательства по выкупу Санчо, заплатив "Юнайтед" штраф в размере 5 миллионов фунтов.
Однако Sky Sports ожидает, что "Челси" не будет прибегать к этому варианту и все-таки оформит постоянный трансфер Санчо за 25 млн. фунтов грядущим летом.
К выкупу 24-летнего англичанина, отметившегося лишь одним ударом в створ с Boxing Day, "Челси" подталкивает неопределенная ситуация с будущим Михаила Мудрика, которому грозит дисквалификация за допинг.
24.03.2025 16:00
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да камон норм игрок на банку за 25 лямов с английским паспортом.
он не показывает чего-то выдающегося, но его в любом случае за эти же бабки через год другой можно будет продать, а то и дороже если будет лучше перформить.
Этот тот тип вингера, которому нужно взаимодействие с напом и остальными. Сам по себе он ничего не показывает, он не взрывной, ему в пасик нужно играть , это лучший его футбол.
Но он ничего не показывает плохого, чтобы платить 5 лямов штрафа и не выкупать его за эти копейки на сегодняшний день . Ему 24 года. ПРодать его можно будет в любой день в какой-то клуб Германии за те же бабки.
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По красоте конечно манки с ним проебались. Сотку лямов выкинули, а теперь и за 25 он не особо кому нужен.
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