"Челси" по-прежнему собирается выкупить Санчо

"Челси" по-прежнему собирается выкупить вингера Джейдона Санчо у "Манчестер Юнайтед" после сезона аренды.

Этим утром издание The Athletic сообщило, что "Челси" может отказаться от обязательства по выкупу Санчо, заплатив "Юнайтед" штраф в размере 5 миллионов фунтов.



Однако Sky Sports ожидает, что "Челси" не будет прибегать к этому варианту и все-таки оформит постоянный трансфер Санчо за 25 млн. фунтов грядущим летом.



К выкупу 24-летнего англичанина, отметившегося лишь одним ударом в створ с Boxing Day, "Челси" подталкивает неопределенная ситуация с будущим Михаила Мудрика, которому грозит дисквалификация за допинг.