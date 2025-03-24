Матета снова может играть после травмы уха

Нападающий "Кристал Пэлас" Жан-Филипп Матета получил зеленый свет от медиков на возвращение к игре в футбол.

Матета не играет за "Пэлас" с 1 марта, когда в победном для "орлов" матче Кубка Англии против "Миллуолла" (3:1) он получил травму уха.



Голкипер "Миллоулла" Лиам Робертс в прыжке ударил Матета, за что получил красную карточку и расширенную до шести матчей дисквалификацию. А Жан-Филипп был доставлен в госпиталь, где ему наложили 25 швов на ухо.



В ближайшую субботу "Пэлас" совершит выезд к "Фулхэму" в рамках 1/4 финала Кубка Англии, и Sky Sports сообщает, что 27-летний француз сможет сыграть в этом дерби.



Правда, сыграет Матета в специальной маске, защищающей поврежденное ухо.