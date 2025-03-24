"Ювентус" собирается избавиться от Влаховича

После смены главного тренера итальянский "Ювентус" собирается избавиться от нападающего Душана Влаховича, на которого есть два претендента в Премьер-Лиге.

Накануне "Ювентус" объявил об увольнении Тиаго Мотты, на чье место сразу же был назначен Игор Тудор.



"Ювентус" заранее договорился, что новый главный тренер поможет клубу избавиться от Влаховича в летнее трансферное окно.



"Ювентус" находится в весьма деликатной ситуации насчет Влаховича, потому что после окончания этого сезона у Душана останется только 12 месяцев по контракту, а переговоры о продлении сотрудничества находятся в тупике.



В этом сезоне Серии А Влахович забил только девять голов. В своей текущей форме и со своей внушительной зарплатой Душан не вызывает огромного интереса среди европейских клубов, однако "Ювентус" ожидает, что "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" попытаются приобрести 25-летнего серба.



На место Влаховича "Ювентус" и Тудор хотели бы пригласить принадлежащего "Наполи" Виктора Осимхена, сообщает Calciomercato.