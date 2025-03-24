Кейт надеется, что Ван Дейк и Салах подпишут новые контракты

Бывший нападающий "Ливерпуля" Дирк Кейт выразил надежду, что защитник Виргил Ван Дейк и нападающий Мохамед Салах заключат новые контракты с мерсисайдским клубом.

В данный момент "Ливерпуль" все еще пытается договориться с Ван Дейком и Салахом о продлении их истекающих в конце сезона контрактов.



По мнению Кейта, возраст не должен быть помехой к новым контрактам Ван Дейка и Салаха. Дирк уверен, что оба смогут еще годы приносить пользу "Ливерпулю".



"Дела Виргила идут замечательно, и он играет на своем лучшем уровне. Он заботится о своей игре, а также помогает другим — на поле и за его пределами. Ему было непросто вернуться после тяжелой травмы, его критиковали, но в этом сезоне он чрезвычайно хорош, и я наслаждаюсь каждой минутой его игры за "Ливерпуль". Скоро ему исполняется 34, но теперь игроки могут выступать дольше, нежели из моего поколения".



"То же самое касается Мо, которому исполняется 33 в июне. Каждый, кому нравится "Ливерпуль", хочет, чтобы эти игроки уже завтра заключили новые контракты, но мы не знаем деталей. Я лишь могу сказать, что надеюсь вскоре услышать о том, что они остаются в "Ливерпуле", потому что они находятся среди лучших игроков в мире", — сообщил Кейт The Athletic.