Экитике назвал "Юнайтед" своим любимым клубом

Нападающий немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике назвал "Манчестер Юнайтед" своим любимым клубом.

В прошлую пятницу Экитике отметился хет-триком в победном для молодежной сборной Франции U-21 матче против сверстников из Англии (5:3), только усилив то впечатление, которое Уго производит в этом сезоне.



На клубном уровне 22-летний Экитике тоже очень хорош, забив 18 голов и отдав шесть результативных передач за "Айнтрахт" в этом сезоне.



Sky Sport Germany ожидает, что этот сезон станет последним для Экитике во Франкфурте. "Айнтрахт" уже готовится к расставанию с Уго, собираясь потребовать минимум 80 миллионов евро (67 млн. фунтов) за свою молодую звезду.



К Экитике существует серьезный интерес из Премьер-Лиги, в том числе со стороны "Арсенал", однако Уго, отвечая на вопрос на ютуб-канале "Айнтрахта" о любом клубе, назвал "Юнайтед", что может быть воспринято как намек, потому что "красные дьяволы" как раз нуждаются в забивном нападающем.