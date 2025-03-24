Томассон: "Исак — лучший нападающий в Премьер-Лиге"
Главный тренер сборной Швеции Йон-Даль Томассон назвал Александера Исака лучшим нападающим в Премьер-Лиги.
25-летний Исак забил 23 гола за "Ньюкасл" в этом сезоне с учетом всех соревнований, ранее в марте отличившись в победном для "сорок" финале Кубка Лиги против "Ливерпуля".
И хотя в гонке бомбардиров этого сезона Премьер-Лиги Исак находится позади Мохамеда Салаха и Эрлинга Холанда, Томассон ставит своего подопечного на первое место среди лучших нападающих английского первенства.
"Разумеется, я предвзят, но, по моему мнению, Исак — лучший нападающий в Премьер-Лиге. Он только что завоевал кубок, и он сыграл определяющую роль в этом матче, как и всегда. Трофеи — это важные вехи в карьере игрока".
"Он навсегда запомнит завоевание кубка, и он навсегда запомнит, что забил в финале, это особенное чувство. Я крайне рад, что он выступает за сборную Швеции. Он — отличный игрок и отличный человек", — цитирует Томассона Daily Mirror.
24.03.2025 11:00
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Томассон вообще за Нуньесом следит?
Или он досрочно в первое апреля подался ?
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