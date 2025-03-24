Первый выездной матч англичан при Тухеле может быть перенесен в другой город

Первый выездной матч Томаса Тухеля на посту главного тренера сборной Англии может быть перенесен в другой город.

Сыграв против Латвии в понедельник вечером, следующий раз Тухель соберет своих игроков уже в начале июня, чтобы сыграть на выезде с Андоррой и дома с Сенегалом.



Матч англичан против Андорры в рамках отбора к Чемпионату Мира 2026 года запланирован на 7 июня, однако с высокой вероятностью эта игра будет перенесена в Барселону.



В октябре 2021, когда англичане предыдущий раз навещали сборную Андорры, тот матч состоялся в Андорра-ла-Велье на Национальном стадионе, который вмещает только 3,000 зрителей.



Сейчас андоррцы строят новый стадион в Энкаме, однако он едва ли будет готов к началу июня, утверждает The Sun.



Поэтому, чтобы заработать больше денег, Федерация футбола Андорры готова перенести матч против англичан на 40-тысячный "RCDE Стэдиум" испанского "Эспаньола".



В 2007 и 2008 годах англичане как раз играли против сборной Андорры в Барселоне, оба раза — на Олимпийском стадионе.