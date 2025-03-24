Хендерсон рассказал, как приехал на фургоне на финал Евро-2024

Полузащитник голландского "Аякса" Джордан Хендерсон рассказал, что арендовал фургон, чтобы приехать на финал Евро-2024.

Как известно, Хендерсон не попал в заявку сборной Англии на Евро-2024. Однако это не помешало Джордану приехать на финал против испанцев в Берлине, даже несмотря на отсутствие авиабилетов в продаже.



"Я до последнего не знал, смогу ли отправиться, учитывая время тренировок или расписание. Но нам дали выходной или разрешили приехать попозже на следующий день, поэтому я смог отправиться. Затем я обнаружил, что туда нет никаких авиабилетов. Я не мог отправиться из Англии, не мог отправиться из Амстердама. Поэтому я посмотрел, как далеко это, и арендовал фургон для меня и моей семьи, и мы проехали весь путь".



"Когда нам требовался туалет, когда мы парковались или вроде того, было довольно забавно видеть фанатов. Вообще-то, было приятно находиться с ними. Хотя, разумеется, я бы предпочел быть с командой".



"Я смотрел турнир по телевизору, и это было сложно, но я лишь хотел, чтобы парни выступили хорошо и одержали победу. У меня было хорошее предчувствие насчет победы в турнире, поэтому мне нужно было увидеть это. К сожалению, не сработало. Но я был рад, что приехал увидеть это своими глазами", — цитирует Хендерсона ESPN.