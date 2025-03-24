Доак может помочь "Ливерпулю" заполучить Семеньо

Антуан Семеньо "Ливерпуль" может использовать своего вингера Бена Доака в качестве разменной монеты для приобретения нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо.

Об интересе "Ливерпуля" к Семеньо сообщалось еще в январе, и Daily Mirror ожидает, что грядущим летом "красные" предпримут попытку заполучить Антуана, к чему их подталкивает неопределенность с будущим Мохамеда Салаха, Дарвина Нуньеса, Луиса Диаса и Федерико Кьезы.

Помочь "Ливерпулю" заполучить 25-летнего игрока сборной Ганы может встречный интерес "Борнмута" к Доаку, которого "красные" на этот сезон отправили в аренду в "Мидлсбро".

И хотя в данный момент Доак травмирован, 19-летний шотландец успел проявить себя с лучшей стороны в этом сезоне и сейчас оценивается в 25 миллионов фунтов.

Еще одним фактором, который поможет "Ливерпулю" заполучить Семеньо, может стать персона спортивного директора "красных" Ричарда Хьюза, который только прошлым летом пришел из "Борнмута".


Метки Борнмут, Доак, Ливерпуль, Семеньо

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2025 08:00

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  1. closer 24.03.2025 08:28 # closer
    Любит Ливерпуль «иметь» футболистов с ”проглатывающими„ фамилиями

    (ответить)

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