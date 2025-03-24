Доак может помочь "Ливерпулю" заполучить Семеньо

"Ливерпуль" может использовать своего вингера Бена Доака в качестве разменной монеты для приобретения нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо.

Об интересе "Ливерпуля" к Семеньо сообщалось еще в январе, и Daily Mirror ожидает, что грядущим летом "красные" предпримут попытку заполучить Антуана, к чему их подталкивает неопределенность с будущим Мохамеда Салаха, Дарвина Нуньеса, Луиса Диаса и Федерико Кьезы.



Помочь "Ливерпулю" заполучить 25-летнего игрока сборной Ганы может встречный интерес "Борнмута" к Доаку, которого "красные" на этот сезон отправили в аренду в "Мидлсбро".



И хотя в данный момент Доак травмирован, 19-летний шотландец успел проявить себя с лучшей стороны в этом сезоне и сейчас оценивается в 25 миллионов фунтов.



Еще одним фактором, который поможет "Ливерпулю" заполучить Семеньо, может стать персона спортивного директора "красных" Ричарда Хьюза, который только прошлым летом пришел из "Борнмута".