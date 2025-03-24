"Челси" заплатит МЮ 5 млн. фунтов, если не выкупит Санчо

Отказ от выкупа вингера Джейдона Санчо у "Манчестер Юнайтед" стоил бы "Челси" 5 миллионов фунтов.

Арендуя Санчо у "Юнайтед" прошлым летом, "Челси" взял на себя обязательство выкупить Санчо за сумму в размере до 25 млн. фунтов, если "синие" финишируют в Премьер-Лиге не ниже 15-го места.



Однако после яркого старта Санчо столкнулся с затяжным упадком формы. Сейчас 24-летний англичанин не забивает с 8 декабря и не ассистирует с 4 января.



The Athletic подтверждает появившуюся ранее информацию о том, что "Челси" может отказаться от постоянного трансфера Санчо, выплатив штраф "Юнайтед", и даже называет размер этого штрафа — 5 млн. фунтов.



Этот штраф не выглядит таким уж большим, если учесть, что зарплата Санчо составляет 250,000 фунтов в неделю.