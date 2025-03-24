Анонс матча Англия — Латвия

В своем втором матче в рамках отбора к Чемпионату Мира 2026 года сборная Англии сыграет дома против Латвии.

В своем первом матче в новом отборочном цикле — а также при новом главном тренере Томасе Тухеле — англичане одержали победу 2:0 над Андоррой.



Тухель обещал играть в более доминирующей, смелой и интересной манере, и хотя первые признаки оказались довольно позитивными, матч с Андоррой продемонстрировал, что у экс-наставника "Челси" много работы.



Латвия является настоящим футбольным карликом, занимая только 140-е место в рейтинге ФИФА, тогда как англичане в нем четвертые.



- Это будет первый официальный матч между Англией и Латвией. Когда женские сборные этих стран встречались в 2021 году, родоначальники футбола одержали победу со счетом 20:0.



- Англия не проигрывает дома уже 32 матча кряду на групповых этапах в отборах к Чемпионатам Мира (24 победы, 8 ничьих). Последнее поражение такого рода случилось против Украины в 2009 году.



- Став независимой страной, Латвия еще ни разу не квалифицировалась на Чемпионат Мира при восьми попытках.



- Латвия не проиграла ни одного из пяти последних выездных матчей в рамках отборов к Чемпионатам Мира.



- Англичане выиграли все три последних матча во всех соревнованиях с общим счетом 10:0.



Расположение сборной Англии с травмой бедра досрочно покинул нападающий "Ньюкасла" Энтони Гордон. Маркус Рэшфорд, разочаровавший Тухеля против Андорры, может уступить свое место в стартовом составе Джарроду Боуэну.



Чемпионат Мира 2026 года. Отборочный турнир. Группа K

Сборная Англии — сборная Латвии

Лондон. Стадион "Уэмбли". 22:45 Онлайн-трансляция Прогноз