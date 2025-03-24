Мингс займется организацией Евро-2028

Тайрон Мингс Защитник "Астон Виллы" Тайрон Мингс войдет в совет директоров Евро-2028.

Как известно, следующий Чемпионат Европы совместно примут Англия, Ирландии, Шотландия и Уэльс.

Дебби Хьюитт, президент FA, на этой неделе представит свой совет, который ближайшие три года посвятит организации Евро-2024.

The Telegraph ожидает, что место в этом совете директоров получит 32-летний Мингс, который будет совмещать игру в футбол с организаторскими делами.

На протяжении своей игровой карьеры Мингс работал над различными благотворительными проектами, также у Тайрона есть футбольная академия в Бирмингеме и фирма по интерьерному дизайну KTM.


Метки Астон Вилла, Евро-2028, Мингс

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2025 00:05

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