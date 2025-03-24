Мингс займется организацией Евро-2028

Защитник "Астон Виллы" Тайрон Мингс войдет в совет директоров Евро-2028.

Как известно, следующий Чемпионат Европы совместно примут Англия, Ирландии, Шотландия и Уэльс.



Дебби Хьюитт, президент FA, на этой неделе представит свой совет, который ближайшие три года посвятит организации Евро-2024.



The Telegraph ожидает, что место в этом совете директоров получит 32-летний Мингс, который будет совмещать игру в футбол с организаторскими делами.



На протяжении своей игровой карьеры Мингс работал над различными благотворительными проектами, также у Тайрона есть футбольная академия в Бирмингеме и фирма по интерьерному дизайну KTM.