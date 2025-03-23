Дьекереш исключает переход в "Форест"

Виктор Дьекереш Нападающий лиссабонского "Спортинга" Виктор Дьекереш не рассматривает вариант с переходом в "Ноттингем Форест".

Наколотив 40 мячей в этом сезоне, Дьекереш заслужил репутацию одного из лучших нападающих в Европе и привлек внимание сильнейших клубов.

Недавно в прессе появились слухи, что "Форест", имеющий отличные шансы попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон, тоже заинтересован в 26-летнем шведе.

Однако португальское издание Record утверждает, что Дьекереш ищет для себя клуб посерьезнее, нежели "Форест", даже в случае выхода "лесников" в Лигу Чемпионов.

В качестве клубов, которые Дьекереш готов рассмотреть, называются "Арсенал", "Челси", "Манчестер Юнайтед", ПСЖ, "Барселона" и "Ювентус".


Метки Дьекереш, Ноттингем Форест, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2025 23:00

Количество просмотров Просмотров: 293



Поиск: