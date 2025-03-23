Агент готовится к переговорам насчет будущего Жоржиньо
Агент полузащитника "Арсенала" Жоржиньо заявил, что вскоре начнет переговоры с различными сторонами о будущем своего клиента.
На днях Жоржиньо был замечен на родине в Бразилии. По слухам, 33-летний игрок сборной Италии ездил договариваться с "Фенербахче".
Однако вопрос с будущим Жоржиньо по-прежнему открыт, и агент Жоао Сантос даже обсудить продление истекающего в конце сезона контракта своего клиента с "Арсеналом".
"Жоржиньо вернулся в Лондон. С 15 апреля я начну переговоры с клубами в Англии, включая "Арсенал", а также с командами из Италии, Саудовской Аравии и Бразилии", — цитирует Сантоса Football.London.
23.03.2025 22:00
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